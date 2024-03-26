Тбилиси, 26 марта, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Футболисты сборной Грузии впервые примут участие в чемпионате Европы — 2024. Команда обыграла греков в финальном матче плей-офф. Матч состоялся 26 марта в Тбилиси.

Грузинская федерация футболатбола

В основное время игры победитель не определился, также в ничью со счётом 0:0 закончилось дополнительное время матча. Судья назначил серию пенальти. В итоге грузинские футболисты забили четыре мяча в ворота соперников, команда Греции — два.

Греки в третий раз подряд не смогли отобраться на первенство континента. При этом команда Греции в 2004 году стала победителем чемпионата Европы.

Как передавало ИА Регнум, британская газета The Times написала, что на чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать мяч с встроенным микрочипом, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой. В новой технологии используют 12 специальных камер, которые установлены под крышей стадиона. Система отслеживает мяч и учитывает 29 точек тела каждого футболиста.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира состоятся в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте. Это будет 17-й чемпионат Европы по футболу. Его проводят раз в четыре года среди сборных Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) в марте 2022 года отстранили российскую сборную от участия в соревнованиях из-за украинского конфликта. 2 декабря 2023 года УЕФА сообщил, что не включил сборную РФ в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25.