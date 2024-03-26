Москва, 26 марта, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Художника из Санкт-Петербурга Николая Конашенка, который глумился над терактом в «Крокус Сите Холле», арестовали на 14 суток. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своём Telegram-канале.

Кадр из соцсети

Смольнинский суд арестовал 26 марта Конашенка за мелкое хулиганство. Дарья Лебедева уточнила, что пока его привлекли к административной ответственности.

По словам представителя пресс-службы, мужчину привезли вечером 25 марта в отдел полиции с Мытнинской улицы. Выяснилось, что в центре города он вёл себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью. Своим поведением напугал прохожих и нарушил общественный порядок, пояснила Лебедева.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно, его могут привлечь к ответственности за оправдание терроризма», — добавила руководитель пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, полиция Санкт-Петербурга задержала вечером 25 марта в аэропорту «Пулково» предполагаемого автора неоднозначных постов о трагедии в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка, который собирался вылететь за границу.

Днём ранее генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская ушла со своего поста после высказываний супруга Николая Конашенка о теракте.

Конашенок в соцсетях неоднозначно высказался о гибели людей. Впоследствии посты были удалены, но успели вызвать шквал осуждения и широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов написал в своём Telegram-канале, что обратится в МВД с требованием посадить автора «на соседнюю скамейку с террористическими тварями».

26 марта МЧС сообщило о завершении разбора завалов и аварийно-спасательных работ, а также о полной ликвидации последствия пожара в «Крокус Сити Холле». Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасительных работах участвовали более 1000 человек и более 300 единиц спасательной техники.