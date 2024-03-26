Москва, 26 марта, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин призвал максимально сократить количество проверок бизнеса. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 26 марта, призвав надзорное ведомство жёстко пресекать силовое давление на предпринимателей.

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«Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса, обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг», — акцентировал Путин.

По словам президента, эта тема имеет две стороны медали — ослабляя административное давление, нужно обязательно обеспечивать интересы потребителей.

«Прошу жёстко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности», — призвал российский лидер.

Путин указал, что к вопросам защиты прав предпринимателей зачастую предъявляются повышенные требования, так как для России важна здоровая и эффективно работающая экономика.

Как сообщало ИА Регнум, предприятия, приватизированные с нарушениями, должны возвращаться государству, однако об огосударствлении экономики речи не идёт, заявил Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Президент отметил, что процесс деприватизации предприятий должен строго соответствовать законодательству. Важно не допустить использования правоохранительных органов для давления, отметил Путин.

Владимир Путин провёл 21 марта рабочую встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. На встрече обсуждали деловой климат в стране, кадровые вопросы и фискальную политику. Шохин заявил, что союз проводит ежегодные опросы, по последнему из которых российские бизнесмены оценили состояние делового климата в стране в 2023 году в 2,5 раза лучше, чем в предшествующем периоде.