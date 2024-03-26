Анкара, 26 марта, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может перерасти в прямое военное противостояние России и Запада, приводит 26 марта госагентство Anadolu заявление спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, украинский конфликт с самого начала мог перерасти в войну между Россией и Западом.

«Спикер подчеркнул, что, исходя из этого, Турция стремится к скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной», — написало агентство.

Куртулмуша напомнил, что в Стамбуле стороны были близки к заключению соглашения о прекращении огня при посредничестве Турции, но оно оказалось сорванным определёнными силами.

По словам спикера, противостояние России и Украины «может распространиться и на Восточную Европу, при этом не исключается гораздо более обширная территория».

Турция приложит все необходимые усилия для обеспечения достижения мира между двумя странами за столом переговоров, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk заявил, что урегулирование конфликта на Украине в 2024 году маловероятно. Турция крайне обеспокоена растущим риском эскалации, поскольку опасается возможного распространения конфликта на регион, подчеркнул дипломат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 марта на встрече с послами иностранных государств отметил, что планы по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы только при условии участия России. Также глава республики напомнил, что ранее уже предлагал в том числе и представителям киевского режима провести такой саммит.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. Мало того, Россия никогда не прерывала диалог, его прекратила Украина. Киев сделал это по прямой команде из Лондона и Вашингтона. Украинская сторона говорит об этом на официальном уровне, заявил Путин.

Киев последовательно отказывается от переговоров, СВО будет продолжена, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.