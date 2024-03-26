Майами, США, 26 марта, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Первая ракетка России и четвёртая в мире 28-летний Даниил Медведев (в прошлом первая ракетка мира в одиночном разряде) пробился в ¼ финала теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами. Медведев в двух сетах победил немца Доминика Кёпфера в 1/8 финала.

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Встреча продолжалась полтора часа и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:0. Медведев и Кёпфер играли в официальных поединках уже дважды. Счёт личных встреч — 2:0 в пользу россиянина.

Призовой фонд турнира составляет почти 9 млн долларов.

За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Николас Харри (Чили, 22).

Супертурнир в Майами завершится 31 марта.

Как сообщало ИА Регнум, Даниил Медведев в середине марта вышел в финал турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

В полуфинале Медведев одержал победу в трёх сетах над представителем США Томми Полом, который является 17-м номером мирового рейтинга. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

В финале турнира Медведев сыграет со второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.

10 марта Даниил Медведев уверенно победил испанца Роберто Карбальес-Баэну в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3. После этого российский теннисист обыграл американца Себастьяна Корду, болгарина Григора Димитрова и датчанина Хольгера Руне.