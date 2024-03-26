Белгород, 26 марта, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вечернего эфира «Десять вопросов губернатору» рассказал о работе с банками для поддержки населения Белгорода.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Я очень благодарен банкам, которые всегда внимательно следили, оказывали помощь», — цитирует губернатора издание «Аргументы и факты». «В свой последний приезд к нам Герман Оскарович Греф, руководитель «Сбербанка», говорил о том, что события 30 декабря прошлого года потрясли всю страну, и тогда индивидуально рассматривалась возможность оказания помощи. А мы этой работой начали заниматься ещё в середине прошлого года, когда произошли шебекинские события», — добавил Гладков.

По данным губернатора, с июня и до конца 2023 года финансовые организации получили от жителей Шебекинского округа и других приграничных муниципалитетов, включая Белгород, более 12 тысяч обращений, из которых удовлетворено 10 509 обращений. С начала текущего года в кредитные организации поступило 684 обращения об изменениях условий кредитного договора, кредитных каникулах, из которых удовлетворено 285, и полностью списаны кредитные задолженности 27 погибшим гражданам Белгородской области.

«Мы понимаем, что любая статистика — это лишь общие цифры, и мы не имеем права забыть или пропустить ни одну семью, потому что люди есть скромные, и наша задача — прийти к ним домой, а не ждать, когда они обратятся», — заявил Гладков. Он добавил, что в банки направят списки погибших и раненых.

«По раненым банки тоже принимают индивидуальные решения, исходя из доходов, задолженности, там несколько критериев. И постараемся после того, как все банки, которые работают на территории Белгородской области, получат списки погибших и раненых мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ, сообщить вам результаты работы», — подчеркнул он. Губернатор выразил убежденность, что системное решение примут и на федеральном уровне.

Как ранее сообщало ИА Регнум, с 2019 года в Сбере действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и так далее), а с 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и клиенты, пострадавшие, погибшие при СВО.

«Сбербанк» с первых дней СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях, приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях. «Сбербанк» полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — отметили в Сбере.