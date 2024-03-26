Вашингтон, 26 марта, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сместил риторику своих публичных заявлений с украинского конфликта на войну Израиля и ХАМАС. Об этом 26 марта написало американское издание Politico со ссылкой на собственный анализ.

(сс) The White House

«С января по 7 октября 2023 года, дня атаки ХАМАС на Израиль, Байден упоминал Украину примерно 32 раза в месяц. После атаки, вплоть до января 2024 года, количество упоминаний сократилось до менее 22 раз в месяц», — говорится в материале.

Также отмечается, что с октября по декабрь 2023 года президент США каждый месяц упоминал Израиль примерно в два раза чаще, чем Украину.

Издание констатирует, что в последние месяцы 2023 года Байден предоставил Киеву меньше эфирного времени в критический для него момент конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша — младшего Марк Тиссен заявил, что без американской поддержки ВСУ не смогут остановить продвижение российских войск в сторону Киева. По его словам, без помощи Вашингтона Украину постигнет участь стран, которые США «пытались спасать», например, Афганистана.

В середине марта американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что западная военная и финансовая поддержка не поможет Киеву и не предотвратит продвижение российских войск в зоне украинского конфликта. Эксперт напомнил, что за 18 месяцев США вместе с ЕС передали киевскому режиму в общей сложности $200 млрд, а также тысячи единиц бронетехники и других видов вооружения.

20 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Вашингтона не осталось запасов, чтобы оказать военную помощь Украине в 2024 году. Он обвинил конгрессменов, заблокировавших выделение средств на поставки вооружений Киеву, в том, что украинские солдаты бежали из Авдеевки.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что поставки оружия Украине Западом никак не влияют на ход СВО, только затягивают конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что поставки вооружений только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Киева.