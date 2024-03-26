Санкт-Петербург, 26 марта, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Петербурга заключил под стражу двоих граждан, в том числе несовершеннолетнего 2009 года рождения, подозреваемых в покушении на теракт, сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Иван Шилов ИА Регнум

24 марта фигуранты, находясь на пятом пикете 7-го километра железнодорожной станции «Удельная», подожгли батарейный шкаф с целью его уничтожить, сказано в сообщении.

«Довести начатое преступление до конца не смогли, по не зависящим от них обстоятельствам, так как опасались, что их действия могли стать очевидны для окружающих и их могли застигнуть на месте совершения преступления», — отметила пресс-служба.

Фигуранты были задержаны 25 марта. Они арестованы на два месяца, до 24 мая.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники российских спецслужб почти ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. В частности, 18 марта в Крыму задержали гражданку России, планировавшую поджечь релейный шкаф на железной дороге. Теракт она должна была осуществить в Симферополе по заданию спецслужб киевского режима.

В Свердловской области 16 марта задержали агента спецслужб Украины, который планировал осуществить теракт на Транссибирской магистрали. На допросе он рассказал, что обучался диверсионной деятельности в Киеве, после чего приехал в Россию транзитом через Молдавию и Турцию.