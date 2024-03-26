Москва, 26 марта, 2024, 21:00 — ИА Регнум. «Матерью всех фейков» является сообщение американского агентства Bloomberg о том, что в окружении президента России Владимира Путина якобы не верят в причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом 26 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Шедевральная новость. Просто мать всех фейков», — написала Захарова в Telegram-канале.

По её словам, особенно удачно получилось, что эта новость вышла именно сегодня, учитывая, что Путин с утра находился в окружении Генерального прокурора Игоря Краснова, спикера Совфеда Валентины Матвиенко, министра обороны Сергея Шойгу, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова.

Захарова отметила, что Патрушев и Бортников дали интервью на тему вовлечённости США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холле».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, сказал, что, «конечно, Украина».

В свою очередь Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Путин 23 марта заявил, что террористы, устроившие теракт в «Крокус Сити Холле», пытались бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно».

В ФСБ ранее сообщали, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Один из исполнителей теракта рассказал, что ему через мессенджер поступило предложение расстрелять людей за сумму в 500 тысяч рублей. Он согласился, получил аванс и оружие.