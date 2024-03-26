СМИ сообщили об украинском гражданстве капитана судна, снёсшего мост в США
«Страна. ua»: капитан корабля, врезавшегося в мост в США — гражданин Украины
Балтимор, США, 26 марта, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Капитан судна Dali, которое в ночь на 26 марта снесло мост в американском Балтиморе, предположительно является гражданином Украины, передаёт «Страна. ua» со ссылкой на данные о корабле на портале Balticshipping.
Также сообщается, что последний контакт на перевозку грузов был подписан 19 февраля, а зарплата предположительно капитана судна составляет 10 200 долларов.
Как сообщало ИА Регнум, в Балтиморе обрушился мост после столкновения с кораблём. По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост 26 марта в 1:27 по местному времени (8:27 мск). В результате обрушения моста в воду могли упасть до 20 человек.
Губернатор Мэриленда Уэс Мур ввёл режим чрезвычайной ситуации. Также он заявил, что инцидент расценивается как чрезвычайное происшествие, а террористический след в аварии отсутствует.
Обрушение моста стало следствием случайного столкновения судна с опорой, заявил позднее президент США Джозеф Байден. Нет никаких оснований полагать, что речь идёт о преднамеренном акте, добавил он.