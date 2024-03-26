Москва, 26 марта, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина иронически прокомментировала высказывания президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, ранее назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже.

Matthew Stockman/ Global Look Press

«Бомж» Дарья передаёт всем привет и желает хорошего дня», — написала Касаткина в своём Telegram-канале, сопроводив свои слова заголовками новостей о высказывании Винер.

Как передавало ИА Регнум, Винер ранее заявила, что ехать на Олимпийские игры в так называемом нейтральном статусе унизительно для спортсменов и что по решению Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры в Париже вместо сборной России поедет «команда бомжей» без флага, гимна и болельщиков.

МОК в конце 2023 года допустил до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе 11 спортсменов из России и Белоруссии, которые прошли квалификацию на участие в Олимпиаде. Позднее комитет заявил, что участие в Играх смогут принять около 40 спортсменов из России. Национальная символика России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже запрещена, в командных видах российские спортсмены соревноваться не будут и также не примут участие в церемонии открытия Игр.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года заявил, что подходы МОК по допуску российских спортсменов противоречат природе спорта. Путин отметил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, а потом формирование альтернативных структур неизбежно.