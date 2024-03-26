Москва, 26 марта, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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«Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что возле села Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области от удара украинского беспилотного летательного аппарата пострадал мирный житель.

Гладков тогда отметил, что бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в больницу № 2. Вся необходимая медицинская помощь была оказана пострадавшему.

В этот же день вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали на трассе в Белгородской области автомобиль «Газель». Губернатор региона отметил, что водитель и пассажир не пострадали.

За почти 14 дней обстрелов украинскими боевиками в Белгородской области погибли 24 мирных жителя, включая двух детей, сообщил Гладков 23 марта.