Нью-Йорк, США, 26 марта, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) не может подтвердить или проверить заявление директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что за терактом в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холле» стоит в том числе Киев. Об этом во время брифинга 26 марта заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы не обладаем информацией, чтобы проверить или подтвердить это», — ответил Хак на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Бортников сообщил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след в теракте.

По его словам, исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали, подчеркнул глава ФСБ.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Погибли 139 человек. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках.

В свою очередь секретарь Совбеза России Николай Патрушев 26 марта, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, ответил, что, «конечно, Украина».