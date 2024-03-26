В ООН прокомментировали данные о причастности Киева к теракту в «Крокусе»
В ООН заявили, что не могут проверить причастность Киева к теракту в «Крокусе»
Нью-Йорк, США, 26 марта, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) не может подтвердить или проверить заявление директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что за терактом в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холле» стоит в том числе Киев. Об этом во время брифинга 26 марта заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
«Мы не обладаем информацией, чтобы проверить или подтвердить это», — ответил Хак на соответствующий вопрос.
Как передавало ИА Регнум, 26 марта Бортников сообщил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след в теракте.
По его словам, исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали, подчеркнул глава ФСБ.
Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Погибли 139 человек. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.
Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.
Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках.
В свою очередь секретарь Совбеза России Николай Патрушев 26 марта, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, ответил, что, «конечно, Украина».