Москва, 26 марта, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Российские банки решили поддержать клиентов, которые пострадали от обстрелов в приграничных регионах России. С такой инициативой выступили «Сбер», «Совкомбанк» и «Хоум Банк».

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«Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях. Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что с первых дней спецоперации банк обеспечивает непрерывность работы в приграничных территориях, а также оказывает приоритетную поддержку клиентам в Белгородской и Курской областях. В банке подчеркнули, что сотрудники находятся постоянно на связи с органами власти, дежурят в пунктах сбора населения, выезжают к клиентам для проведения консультаций и помощи с оформлением документов. Банк просит всех, кому необходима помощь по таким случаям обратиться по номеру горячей линии для оперативного решения вопроса.

«Совкомбанк» и «Хоум банк» решили единоразово списать все кредиты пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах России.

«В продолжение политики поддержки клиентов после трагедии 22 марта «Совкомбанк» и «Хоум Банк» приняли решение списать задолженность по кредитам своих клиентов, погибших и получивших тяжелые ранения в результате артобстрелов и атак БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная поддержка также распространяется на ближайших родственников клиентов. Решение будет приниматься на основании официальных опубликованных списков, а при их отсутствии ― на основании документов, представленных самими клиентами или их родственниками. Заявления на списание могут быть поданы до 30 апреля 2024 года.

Коллективы банков выразили искренние соболезнования семьям погибших, они сообщили о готовности оказывать посильную помощь пострадавшим клиентам.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ активизировали обстрелы приграничных территорий, в частности, Белгородской и Курской областей. Массированные удары по жилым районам ВСУ наносят ежедневно. 22 марта украинская армия обстреляла автобус с рабочими в Лисичанске в ЛНР. Также ВСУ обстреляли больницу и школу в Каховском округе в Херсонской области.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате террористических атак со стороны ВСУ за почти две недели погибли 24 мирных жителя, включая двух детей. Из Белгородской области в другие регионы России вывезут около 9 тысяч детей. Такое решение приняли из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Гладков добавил, что на фоне участившихся ударов со стороны украинской армии отселяют большое количество сёл.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 25 марта сообщил, что четырёхлетняя девочка попала в реанимацию после обстрела украинскими войсками города Каховки.

Мэр Горловки Иван Приходько 22 марта сообщил, что в результате массированного обстрела населённого пункта Озеряновка в ДНР со стороны украинских войск погиб мирный житель.

22 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела посёлка Тёткино в Глушковском районе со стороны украинской армии получил ранения мирный житель.

Крупнейшие российские банки заявили о решении списать кредитные долги погибшим и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» и их семьям. Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооруженные люди начали расстреливать посетителей, после чего подожгли здание. Согласно данным на 26 марта, в результате атаки погибли 139 человек. В списке пострадавших 121 человек.