Москва, 26 марта, 2024, 19:35 — ИА Регнум. С 2019 года в Сбербанке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших при чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и т.д.). С 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и клиенты, пострадавшие, погибшие при СВО.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях. Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года», — заявили в пресс-службе банка.

Кроме того, с первых дней СВО банк обеспечивает непрерывность работы в приграничных территориях, а также на оказывает приоритетную поддержку клиентам в Белгородской и Курской областях. В банке подчеркнули, что сотрудники находятся постоянно на связи с органами власти, дежурят в пунктах сбора населения, выезжают к клиентам для проведения консультаций и помощи с оформлением документов.

Банк просит всех, кому необходима помощь по таким случаям обратиться по номеру горячей линии для оперативного решения вопроса.