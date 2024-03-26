Москва, 26 марта, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Не следует спекулировать на теме о возможности отмены в России моратория на смертную казнь. Об этом 26 марта заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

Alexey Belkin/Global Look Press

Он призвал внимательно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где он говорит, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции РФ.

«Всем, кто хотел бы действительно понять в чём состоит позиция Конституционного суда по вопросу о смертной казни, предлагаю познакомиться с этим выступлением В. Д. Зорькина и не заниматься спекуляциями», — написал он.

Клишас опубликовал ссылку на сайт Конституционного суда, где размещено выступление Зорькина от 29 июня 2022 года, а также привёл фрагмент этого выступления.

В нём Зорькин высказывает мнение, что было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики, а отмена моратория на смертную казнь стала бы очень плохим сигналом обществу.

По словам главы Конституционного суда, единственно приемлемый способ для возвращения к смертной казни — это принятие новой конституции, иным путём это сделать невозможно — ни парламентским законом, ни референдумом, ни поправкой к действующей конституции.

Как сообщалось ранее, после теракта в «Крокус Сити Холле» некоторые государственные и общественные деятели заявили о необходимости снятия моратория на смертную казнь. Так, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести по этому вопросу референдум. В то же время некоторые другие политики и депутаты, в частности, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, высказались против возвращения смертной казни.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 26 марта заявил, что для возвращения смертной казни в России нет необходимости проводить референдум. По его словам, для этого достаточно будет решения Конституционного суда. При этом он подчеркнул, что эта тема требует общественного обсуждения.

Кремль не принимает участие в дискуссии о необходимости снятия моратория на смертную казнь в России, заявил журналистам 25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обозреватель ИА Регнум, член Союза писателей России Сергей Лесков отметил, что можно понять людей, которые после теракта испытывают боль и негодование, но к изменениям в законодательстве необходимо подходить с холодной головой, ставя своей целью эффективность борьбы с терроризмом и помня, что криминология не установила никакой связи между суровостью наказания и уровнем преступности.