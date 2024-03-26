Тюмень, 26 марта, 2024, 19:30 — ИА Регнум. В Тюменской области стартовал образовательный интенсив «Наставники специального назначения» для кандидатов в инструкторы созданного по поручению президента Владимира Путина центра «Воин», сообщили ИА Регнум организаторы.

АНО «Знание»

Почти 200 будущих наставников пройдут обучение по программе, в основе которой — воспитательная работа с подростками и молодёжью. Партнёрами программы выступили общество «Знание» и Центр знаний «Машук». Интенсив продлится четыре дня. С будущими наставниками будут работать эксперты в сферах госуправления, военной журналистики, спорта и искусства.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Со словами приветствия к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Сегодня патриотическое воспитание выходит на передний план. Ключевой вызов для страны — что мы передадим будущему поколению, во что оно будет верить. Стратегически ничего более важного нет», — сказал Кириенко.

АНО «Знание»

В России уже выстроена сквозная система воспитательной работы, которая охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, средние специальные и высшие учебные заведения, отметил он. Центр «Воин» должен стать составляющей этой системы, по решению президента филиалы организации создадут во всех регионах России, сказал Кириенко.

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что отделения центра появится во всех регионах округа. Уже приняты управленческие решения по открытию трёх следующих отделений, а Тюменская область выступила в роли передовиков, сказал Якушев.

Министр просвещения Сергей Кравцов в своём выступлении отметил, что центр «Воин» должен стать важной составляющей воспитательной работы с молодёжью. Воспитание настоящих патриотов с активной гражданской позицией — один из приоритетов Минпросвещения, подчеркнул Кравцов.

АНО «Знание»

«На это направлен обновлённый курс «Основы безопасности и защиты Родины». Ради этой цели в школах и колледжах каждый понедельник ребята поднимают флаг и слушают гимн Российской Федерации. Этому посвящены «Разговоры о важном», работа советников по воспитанию», — сказал министр.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в свою очередь подчеркнул важность работы, которую проводит центр «Воин» в регионе. Тюменская область активно включается в реализацию социально-значимых проектов, запускаемых по инициативе президента, и проект центра «Воин» из их числа, сказал губернатор. При организации работы тюменского филиала были использованы лучшие практики по патриотическому воспитанию, а кандидаты в инструкторы прошли серьёзный отбор и обучение, добавил он.

Председатель правления «Воина», депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал работу центра перезагрузкой системы патриотического воспитания России. В каждом регионе он должен стать объединяющим фактором для работы в данном направлении, сказал депутат.

«Наставники центра «Воин» должны передавать все свои знания, умения, вкладывать душу в детей, которые придут к ним на обучение. Наши курсанты должны стать магнитом, притягивающим других подростков к нашим курсам. Это тот фундамент, на котором мы будем строить будущее нашей страны, та основа, которую никому не позволим разрушить», — отметил Водолацкий.

В завершение первого дня программы на Исторической площади у мемориала «Вечный Огонь» прошла церемония передачи десяти именных знамён новым региональным отделениям центра, сообщили также организаторы.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года в Москве на выставке-форуме «Россия» прошла третья церемония награждения лауреатов премии общества «Знание». Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии подчеркнул, что залог будущего России состоит в том, что у молодёжи будут надёжные жизненные ориентиры. Важно, чтобы молодёжь училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, науки и образования, знала историю своей страны и помнила имена настоящих героев и созидателей, отметил глава государства.

В Запорожской области создадут Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», сообщала пресс-служба правительства региона также в феврале 2024 года. В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Сергей Кириенко ознакомился с планом работ.

Региональные филиалы центра «Воин» действуют в 12 российских регионах. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет занимаются огневой и инженерной подготовкой, а также обучаются различным военно-прикладным специальностям, в том числе технике организации связи.