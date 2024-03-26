Москва, 26 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. На международном форуме «Атомэкспо-2024» прошла презентация универсальной аккумуляторной батареи для общественного и коммерческого электротранспорта. Новое решение разработали специалисты Росатома.

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

«Серийное производство универсальных батарей позволит предложить российскому рынку доступный продукт на уровне ведущих мировых производителей по оптимальной цене», — отметил директор бизнес-направления «Накопители энергии» топливного дивизиона Росатома Александр Камашев.

Для разработки нового решения специалисты госкорпорации проанализировали российский и мировой опыт производства аккумуляторных батарей и линейку общественного и коммерческого транспорта. Так, представленная батарея соответствует всем актуальным требованиям автопроизводителей. Применение решения Росатома не требует существенных изменений конструктива транспортных средств и позволяет закрыть около 80% потребностей российского рынка тяговых аккумуляторов общественного и коммерческого электротранспорта.