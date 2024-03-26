Москва, 26 марта, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Система подготовки кадров должна быть адаптирована под системные вызовы, которые препятствуют реализации промышленной политики технологического суверенитета России. Об этом заявила член Комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2024» в рамках сессии «Образовательное партнерство как основа нового технологического уклада».

Единая Россия

По её мнению, решение вопроса кадрового дефицита может лежать в плоскости развития малых городов, где будут реализованы инвестиционные проекты, направленные на достижение технологического суверенитета. Малые города России обладают особым научным, технологическим и средовым потенциалом, который необходимо рассматривать как перспективный источник роста экономики и населения страны. Города, обеспечивающие технологический и научно-технологический суверенитет должны, стать локомотивом роста экономики.

Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию предложил определить перечень из более чем 200 крупных и малых городов и для каждого из них разработать и реализовать свой мастер-план.

По словам Васильковой, мастер-план может повлиять как на развитие городской среды, так и на экономику территорий, способствовать решению кадровых вопросов. Она полагает, что на базе этих городов, являющихся опорными территориями научного и технологического суверенитета, можно создавать центры притяжения молодых и квалифицированных специалистов.

По её мнению, привлечение талантливой молодёжи в малые города возможно не столько за счёт инфраструктуры, которая могла бы соперничать с мегаполисами по качеству жизни и возможностям для молодых людей, сколько в продвижении нового образа периферии. Для этого необходимо формировать новое представление о малом городе, добавила Василькова.

Она рассказала о проекте Федерального центра химии в Усолье-Сибирское, где разрабатывается комплексный подход и формируется модельная площадка для создания промышленного центра инновационных химических производств. Вокруг него будет создана экосистема научно-технологического и кадрового развития химического комплекса.

«В дальнейшем аналогичный подход можно будет использовать и для других масштабных проектов, как в химическом комплексе, так и в других отраслях промышленности. Помимо создания инфраструктуры, предусмотренной мастер-планом, необходимо развивать науку, создавать современные безопасные и экологичные предприятия», — добавила депутат.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что в России будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета. Как отметил российский лидер, новые национальные проекты станут «мотором» для всей экономики России.

С учётом актуальных задач и вызовов руководство России скорректировало стратегию научно-технологического развития России. В её логике запускаются новые нацпроекты технологического суверенитета. Он также назвал их основные направления.

Так, Россия должна быть независима, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны, добавил Путин.

Он отметил важность производства станков, робототехники, всех видов транспорта. В России должны создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки. В том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий, подчеркнул российский лидер. По его словам, доля отечественных товаров на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.

Путин отметил, что в условиях дефицита кадров для России критически важно повысить производительность труда, которую можно достичь с помощью внедрения технологий, модернизации промышленных мощностей и их роботизации. Он добавил, что РФ должна войти в число 25 государств мира по числу промышленных роботов к 2030 году.