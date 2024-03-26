Москва, 26 марта, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра выразил солидарность с российским народом в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом 26 марта сообщил МИД России.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Отмечается, что состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с Мауро Виейрой.

«Глава бразильского внешнеполитического ведомства выразил солидарность с российским народом в связи с террористическим актом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Передал глубокие соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что стороны решительно осудили терроризм в любых его формах и проявлениях.

Кроме того, отмечается, что Лавров и Виейра обменялись мнениями о ситуации на палестинских территориях, а также о подготовке к предстоящим в России и Бразилии саммитам БРИКС и G20.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей ворвалась в здание «Крокус Сити Холла», открыла огонь по людям в фойе и концертном зале, где должно было начаться выступление группы «Пикник». После этого террористы подожгли здание. В результате, по последним данным СК, погибли 139 человек. По состоянию на 26 марта в больницах остаются 92 пострадавших.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 26 марта, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, ответил, что, «конечно, Украина».

В ФСБ ранее сообщали, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.