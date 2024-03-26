Красногорск, 26 марта, 2024, 18:20 — ИА Регнум. МЧС опубликовало кадры с места сгоревшего в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холла». Соответствующее видео спасатели опубликовали в Telegram-канале.

МЧС РФ

«Специалистами МЧС России полностью завершены работы по ликвидации последствий пожара, а также завершены аварийно-спасательные и поисковые работы. В ходе выполнения мероприятий по ликвидации последствий террористического акта специалистами МЧС России активно применялись робототехнические средства, а также вывезено более 900 кубометров строительных конструкций и мусора», — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Вместе с тем он добавил, что в ликвидации террористического акта участвовало более тысячи человек и 300 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее МЧС сообщило о завершении разбора завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле». Прежде чем к расчистке приступала тяжёлая техника, спасатели резали и разбирали конструкции вручную.

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Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники, сообщило также МЧС.

25 марта ведомство сообщило о ликвидации последствий пожара в здании «Крокус Сити Холла». Огонь тушили почти сутки, о ликвидации возгорания МЧС заявило 23 марта.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках.

Кроме того, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, сказал, что, «конечно, Украина».

В свою очередь, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что организатор теракта пока не установлен, но причастность к нему как украинских, так и западных спецслужб уже очевидна.