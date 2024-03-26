Москва, 26 марта, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Переживать трагедию в «Крокус Сити Холле» нужно с опорой на ценности гуманизма, заявил президент Владимир Путин 26 марта на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры в области литературы и искусства.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения премии президента РФ молодым деятелям культуры

В тяжёлые и трагические периоды значение культуры и её ценностей возрастает, отметил российский лидер.

«Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия», — сказал Путин.

Эти ценности объединяют людей в поддержке всех пострадавших, в решимости быть сильными и сплочёнными. Колоссальная роль здесь принадлежит тем, кто служит культуре, их чёткой и однозначной позиции, добавил он.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей ворвалась в здание «Крокус Сити Холл» в Красногорске, открыла огонь по людям в фойе и концертном зале, где должно было начаться выступление музыкальной группы. После этого террористы подожгли здание. В результате, по последним данным СК, погибли 139 человек. По состоянию на 26 марта в больницах остаются 92 пострадавших.

Путин 25 марта на совещании по мерам, принимаемым после теракта, заявил, что его организаторы хотели посеять панику и разлад в обществе, но встретили единение. Российское общество, подчеркнул он, показало хладнокровным убийцам пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки.

Глава государства 26 марта сообщил, что следователи тщательно устанавливают все обстоятельства варварского нападения на «Крокус Сити Холл». Задержаны 11 участников теракта, в том числе четверо исполнителей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и пособниках теракта.