Киев, 26 марта, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Уклоняющиеся от мобилизации граждане Украины должны попадать в концлагеря и штрафные батальоны, заявил командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонид Маслов.

Global Look Press

По его мнению, уклоняющийся от мобилизации является военнообязанным лицом, которое «притворяется, что его нет» — официально не работает, не проживает по месту регистрации, покупает справки об инвалидности, а также не обновляет свои данные в военкоматах.

«Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы институты принудительного труда на победу», — написал Маслов в соцсетях.

Также он назвал уклонистами и депутатов Верховной рады, которые не принимают законы, «закрывающие дыры для уклонистов».

Как передавало ИА Регнум, с заявлениями о необходимости массовой мобилизации в ряды ВСУ выступали многие западные руководители и эксперты. В частности, к дополнительной мобилизации призывал киевский режим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, а бывший начальник генштаба армии Польши генерал Раймонд Анджейчак отмечал, что ВСУ для успешного противостояния с Россией не хватает 10 миллионов бойцов.

Власти Украины вполне серьёзно рассматривают инициативу официально поделить всех граждан на богатых и бедных, освободив от мобилизации тех, кто получает зарплату от 35 тыс. гривен (84 тыс. руб.), и решив таким образом вопрос, кому жить, а кому умирать, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.