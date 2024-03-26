Киев, 26 марта, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Новым секретарём Совета национальной безопасности (СНБО) Украины стал Александр Литвиненко. Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

СНБО Украины

«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины», — следует из документа.

Ранее Александр Литвиненко занимал пост главы Службы внешней разведки Украины.

Как передавало ИА Регнум, перед тем, как назначить Александра Литвиненко секретарём СНБО Украины, Зеленский уволил с этого поста Алексея Данилова. Указы об отстранении от должности Данилова и новом назначении Литвиненко последовали в один день, 26 марта.

В феврале Зеленский уволил с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Вместо Залужного на эту должность глава киевского режима назначил командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

При этом сам Зеленский, объясняя решение отправить Залужного в отставку, сослался на неудачи в процессе широко анонсированного контрнаступления.

После назначения Александра Сырского улучшения позиций на фронте у украинских военных не произошло.