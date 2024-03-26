Москва, 26 марта, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Для быстрой доставки пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в больницы медики организовали эвакуационную петлю. Об этом рассказал фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин в эфире телеканала «Москва 24».

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, «Крокус Сити Холл»

Каширин сообщил, что ему поручили регулировать поток прибывающих бригад скорой помощи. «Сделать так, чтобы они не мешали друг другу, организовать эвакуационную петлю. Это тогда, когда прибывающая бригада встает на свое место, получает больного и уезжает. И это все происходит по кругу», — объяснил фельдшер территориального центра медицины катастроф.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 марта в подмосковном концертном зале произошел теракт. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. В результате нападения погибли 139 человек. Пострадавшим числится 121 человек.

По данным ФСБ, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл» имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу. Всего задержаны 11 человек, включая четырех непосредственных исполнителей.

Теракт был осуществлён руками радикальных исламистов, заявил президент РФ Владимир Путин, но Россию интересует, кто является его заказчиком.