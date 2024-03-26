Москва, 26 марта, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Нелегальный мигрант осуждён на пожизненное заключение за насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Такое решение вынес Московский городской суд, сообщает 26 марта пресс-служба столичного управления СК России.

URA.RU/ТАСС

По данным следствия, от действий 55-летнего гражданина Таджикистана пострадали шестеро малолетних. Всего иностранец совершил 20 преступлений в квартире дома на Очаковском шоссе в 2021–2022 годах. На территории Московского региона он находился в нарушение миграционного законодательства.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РФ (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 5 ст. 132 и ч. 3 ст. 135). Речь идёт о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.

До вынесения приговора он находился под стражей. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Савёловский районный суд Москвы приговорил гражданина США Дэвида Барнса к 21 году лишения свободы в колонии строго режима за совершение преступлений против половой неприкосновенности своих малолетних сыновей.

По данным следствия, 66-летний американец растлевал детей, когда они проживали с ним в Соединённых Штатах с 2014 по 2018 год. Барнса задержали в конце 2021 года в России после того, как он приехал к бывшей жене. Женщина сама подала заявление на него в полицию.