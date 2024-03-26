Москва, 26 марта, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Для возвращения смертной казни в России нет необходимости проводить референдум, заявил 26 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Согласно законодательству, достаточно будет решения Конституционного суда, отметил он на пленарном заседании Госдумы.

«У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — сказал Володин.

Тема возможного возвращения смертной казни требует общественного обсуждения, добавил спикер Госдумы.

Как сообщалось ранее, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» некоторые государственные и общественные деятели заявили о необходимости снятия моратория на смертную казнь. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести по этому вопросу референдум в единый день голосования. В то же время некоторые другие политики и депутаты, в частности, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, высказались против возвращения смертной казни.

Кремль не принимает участие в дискуссии о необходимости снятия моратория на смертную казнь в России, заявил журналистам 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Можно понять людей, которые после теракта испытывают боль и негодование, но к изменениям в законодательстве необходимо подходить с холодной головой, ставя своей целью эффективность борьбы с терроризмом и помня, что криминология не установила никакой связи между суровостью наказания и уровнем преступности, отмечал обозреватель ИА Регнум, член Союза писателей России Сергей Лесков.