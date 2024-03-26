Москва, 26 марта, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Ветеран СВО, которого 19 марта отказались сажать на рейс авиакомпании «Победа», несмотря на наличие билета, рассказал ИА Регнум, что перевозчик связался с ним после нашей публикации. Офицер сообщил, что авиакомпания извинилась и вернула деньги за билет и даже за сервисный сбор, а также предоставила сертификат на билеты на любую дату.

Global Look Press

33-летний Фёдор недавно вернулся из зоны проведения спецоперации, 19 марта он собирался полететь в Сочи, где должен был встретиться со своим сослуживцем, которого давно не видел. Поездка была спонтанная — на одни сутки, туда и обратно. Фёдор купил билеты и приехал заранее в аэропорт, но на рейс попасть не удалось, так как в самолёте оказалось меньше мест, чем было продано билетов. Сотрудники компании сказали, что «так получилось», деньги за билеты вернут всем не попавшим на рейс, но плату за сервисный сбор возвращать отказались.

После публикации ИА Регнум информации об этом инциденте с Фёдором связался представитель компании.

«Они принесли извинения за неудобство. Сказали, что вернут не только деньги за билеты, но и за сервисный сбор. А ещё они сказали, что предоставят мне билет в любой конец страны бесплатно. Спасибо за помощь. Хотелось бы, чтобы так относились к каждому пассажиру, чьи планы сорвались», — заявил Фёдор.

Проблема овербукинга в России не нова. В Госдуме уже сообщали, что собираются законодательно регулировать этот вопрос. Для этого предложили разработать компенсационный механизм, который бы защитил интересы авиапассажира, пострадавшего в результате сверхбронирования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что участника СВО, возвращавшегося домой после ранения, не пустили на рейс из-за сильного запаха табака. Бортпроводники решили, что военнослужащий курил в туалете, и сняли его с рейса.