Москва, 26 марта, 2024, 19:14 — ИА Регнум. У России достаточно возможностей, чтобы справиться с возможным французским контингентом на территории Украины. Для российских военных он будет желанной целью. Такое мнение 26 марта корреспонденту ИА Регнум выразил политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Леви, комментируя сообщение телеканала LCI о том, что французские войска могут вступить в прямое боестолкновение с Россией при тотальном крахе украинской обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Леви отметил, что подобные публикации являются лишь словесной интервенцией. С одной стороны, президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо поддерживать свой рейтинг, быть лидером хотя бы в своих собственных глазах или в глазах части своего электората. Французский президент выбрал для себя стратегию радикализма и подбрасывает новую информацию, чтобы Франция выглядела лидером в условиях, когда Германия немного пошла на попятную. Пока это лишь слова, за которыми ничего не стоит. Эти слова не особо подкреплены деньгами и фактическими действиями.

С другой стороны, Франции необходимо заявить себя как европейского лидера, как страну, которая является двигателем европейских ценностей. Франция пыталась это сделать, когда Макрон заявлял новые инициативы по регулированию интернета несколько лет назад — это ничем не закончилось. Также Франция неоднократно заявляла о своём желании быть лидером в экономическом плане — и это тоже особо это ничем не закончилось, пояснил политолог.

Он добавил, что теперь Франция пытается что-то заявить в вопросе военной интеграции. Макрону хочется оставить свой след в истории, стать мировым лидером и войти в пантеон великих вождей. Вопрос лишь в том, насколько реально Франция может участвовать в такой кампании.

«На сегодняшний момент есть ощущение, что даже если французские войска действительно войдут на Украину, Франция останется одна, если не считать, «великие военные силы» прибалтийских стран, которые готовы полностью её поддержать. Ни Германия, ни Великобритания, ни тем более США не собираются отправлять туда своих военнослужащих. Эти страны также не захотят активировать соглашения НАТО, связанные со вступлением в военный конфликт с Россией, даже если войска Франции окажутся на территории Украины до тех пор, пока Россия не начнёт наносить удары по французским военным базам», — отметил эксперт.

По его словам, активное участие войск Франции на территории Украины легитимизирует защитные действия России. Если речь идёт о французских военных специалистах высокой квалификации, служащих аэродромов, обслуживающего, технического персонала и военных консультантов, то они и так присутствуют на Украине, поэтому ничего нового не произойдёт.

Леви добавил, что если речь идёт непосредственно о французских военных, то тоже не стоит ожидать, что они смогут что-то радикально изменить. Даже если Франция представит десятитысячную бригаду — это ничего не изменит, а для России это будет лакмусовой бумажкой. Для российских военных это будет желанной целью. Начнётся охота за регулярными подразделениями Франции, чтобы ни один их боец не вернулся обратно. Это будет сигналом французским политикам, который напомнит им об исторических результатах любых войн с Россией.

У России хватит сил, чтобы справиться с ограниченным французским контингентом на территории Украины. Никакой угрозы для российских Вооружённых сил они не представляют. Однако подобные инициативы вызывают огорчение и сожаление, поскольку они подливают масло в огонь и продлевают страдания на славянской земле, заявил эксперт.

«В сегодняшней реальности говорить о том, что Франция действительно собирается ввести войска, пока не приходится. Это словесная интервенция и поддержка потенциального переговорного процесса, о котором говорит Запад, но не собирается его начинать. Также это ожидание результатов политической компании в США, поскольку, пока непонятно, что будет предпринимать экс-президент США Дональд Трамп, если он станет главой государства», — отметил Леви.

Как передавало ИА Регнум, журналисты отметили существование нескольких сценариев вторжения французской армии на Украину. Наиболее опасный, по их данным, предполагает размещение натовских военнослужащих в укрепрайонах и траншеях ВСУ. Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах. Это третья мировая война, пояснила телеведущая.

В качестве наиболее возможных вариантов участия Франции в конфликте рассматривается, например, строительство военных заводов для Киева, а также размещение французских сил под Одессой для прикрытия порта, в том числе с воздуха.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если какая-либо страна Североатлантического альянса предоставит свои аэродромы для Киева или расквартирует на Украине свои войска, то это государство станет законной целью для ВС РФ. По словам зампреда СБ РФ, если страны НАТО посягнут на целостность России, то альянс мгновенно получит адекватный ответ со стороны ВС России.