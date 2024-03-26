Москва, 26 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В Москве на 80-м году жизни умерла советская актриса и танцовщица Московского цыганского театра «Ромэн» Софья Тимофеева. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1».

Кадр из видео Софья Тимофеева

По словам телеведущего, Тимофеева скончалась 14 марта.

«Её знали и любили миллионы, а в последний путь провожали всего три человека», — отметил Малахов.

Софья Тимофеева родилась 10 сентября 1944 года.

Актриса получали известность благодаря фильмам «Цыган» и «Возвращение Будулая», в которых она сыграла роль цыганки Шелоро, а также исполнила цыганские песни. Кроме того, актриса сыграла в таких картинах, как «Живой труп», «Приваловские миллионы», «Чёрная береза», «Баламут» и «Новые приключения капитана Врунгеля».

Тимофеева также была солисткой Москонцерта. Кроме того, актриса выступала в театре «Ромэн», однако в 1990-е перестала заниматься театральной деятельностью.