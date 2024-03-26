Москва, 26 марта, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал установить всех причастных к террористическому акту в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» и изучить всю поступающую к следователям информацию. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ведомства по итогам оперативного совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Глава ведомства потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии. Он подчеркнул, что следователи должны проверить всю информацию, поступающую от граждан, уделив внимание каждой детали. Именно от этого зависит всестороннее и объективное расследование, а также реализация принципа неотвратимости наказания и меры профилактики подобных трагедий», — следует из сообщения.

Кроме того, Александру Бастрыкину доложили, что изучается работа противопожарных систем в здании ТРЦ, проводятся необходимые экспертизы. Следователи устанавливают, были ли нарушены требования безопасности.

Как передавало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате нападения погибли 139 человек, пострадал 121.

Силовики задержали 11 причастных к теракту, в их числе четверых расстреливавших безоружных людей.

Президент страны Владимир Путин в видеобращении к россиянам сообщил, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что Россия примет ответные меры на теракт в «Крокус Сити Холле».

Также Бортников назвал главу украинской разведки Кирилла Буданова (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) законной целью для Вооружённых Сил России. Он подчеркнул, что террористов ждали на Украине и киевский режим хотел встретить боевиков как героев.