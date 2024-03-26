Киев, 26 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Общество, часть которого радуется терактам, переживает глубокий моральный кризис и рискует уже не выздороветь, а возглавляют этот «марш людоедов» на Украине граждане и СМИ, связанные с властью, заявил 26 марта депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Так он прокомментировал реакцию украинских СМИ на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Дубинский отметил «радость» в том числе провластных СМИ в отношении массовой гибели мирных граждан России и назвал атмосферу в этих СМИ «вакханалией».

«Бессмысленное убийство вызывает в ряде личностей такой кровожадный восторг, что не совсем понятно, как эти люди смогут жить дальше, чтобы кто-то не умирал. Причем уже неважно, кто. Общество, часть которого радуется терактам — переживает слишком глубокий моральный кризис и рискует уже не выздороветь. Тем более что возглавляют этот марш людоедов люди и площадки, прямо связанные с властью», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

«Цементом», которым пытаются скрепить украинское общество, становится ненависть, что является и глупым, и страшным, добавил депутат.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Погибли 139 человек, пострадал 121. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, сказал, что, «конечно, Украина». Директор ФСБ Александр Бортников в свою очередь заявил, что организатор теракта пока не установлен, но причастность к нему как украинских, так и западных спецслужб уже очевидна.