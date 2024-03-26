Москва, 26 марта, 2024, 15:51 — ИА Регнум. В ближайшие годы на оборону и социальную сферу дополнительно будет выделено 9 трлн рублей. Об этом 26 марта сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Только дополнительно мы выделяем на ближайшие несколько лет 9 трлн рублей по всем направлениям: и по повышению обороноспособности, по поддержке предприятий ОПК, по социальной сфере — образование, здравоохранение, наука», — сказал Путин.

Глава государства поставил Генпрокуратуре задачу строго следить, чтобы эти деньги не уходили ни в чьи карманы и ни к кому не прилипали.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что ждёт от Генеральной прокуратуры больше эффективности в борьбе с коррупцией.

19 марта Путин на расширенной коллегии ФСБ заявил, что особое внимание нужно уделить борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах. Глава государства отметил, что в поле зрения ведомства должны находиться экономическая безопасность и противодействие коррупции. Он призвал ФСБ продолжить системную антикоррупционную работу.