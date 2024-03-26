Москва, 26 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Спасатели, которые ликвидировали пожар и искали людей в «Крокус Сити Холле» после теракта, работали с риском для жизни. Об этом рассказал замруководителя московского департамента по делам гражданской обороны Андрей Иванов. По его словам, спустя час после тушения пожара один из расчетов МЧС оказался заблокирован: спасатели находились на четвертом этаже, когда началось обрушение кровли.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

«Они справились, по техническим этажам вышли на противоположную сторону, чем спасли свою жизнь и смогли успешно организовать локализацию очага пожара», — заявил Иванов в эфире телеканала «Москва 24».

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди начали расстреливать посетителей, после чего подожгли здание. Согласно последним данным, в результате атаки погибли 139 человек, еще 121 пострадал. После теракта были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. В ФСБ заявили, что напавшие на «Крокус Сити Холл» имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что теракт был совершен руками радикальных исламистов, однако страну интересует, кто является заказчиком нападения. Российский лидер назвал теракт в «Крокус Сити Холле» акцией устрашения, а также отметил необходимость определить, кому она выгодна.