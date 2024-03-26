Ошмяны, Белоруссия, 26 марта, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Белорусская сторона располагает информацией о предполагаемых кураторах террористов, совершивших атаку на «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, и передаст её России. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 26 марта журналистам в Ошмянском районе.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Он исключил версию о том, что после совершения теракта нападавшие могли проехать через Брянскую область и скрыться в Белоруссии. По его словам, в части белорусских областей, как и в части российских, сразу же был введён усиленный режим безопасности.

«Их кураторы — у нас есть подозрения [по поводу] некоторых, я Путину позвоню, скажу свои подозрения. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта в обращении к согражданам президент России Владимир Путин заявил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» пытались бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно». Силовики в ходе операции задержали 11 человек, в том числе четырёх террористов, убивавших людей в здании концертного зала.

Позже, 25 марта, глава государства отметил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» осуществили радикальные исламисты, но Россию интересует, кто является его заказчиком.

Глава ФСБ России Александр Бортников 26 марта сообщил журналистам, что за терактом в Красногорске стоят США, Великобритания и Украина — на это указывает фактура, которой располагает ведомство. Он отметил, что на украинской стороне террористов должны были встретить «как героев», они бежали туда, рассчитывая уйти из России живыми.