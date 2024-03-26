Москва, 26 марта, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Более сотни судов различного назначения построили в России в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о стратегии развития Объединенной судостроительной корпорации.

Антон Балашов/ТАСС

«В прошлом году было построено более 100 единиц самого разного назначения. В их числе два танкера типа «Афрамакс» на комплексе «Звезда» в Приморском крае, автомобильный железнодорожный паром «Александр Деев» для маршрута между Сахалином и материком на верфи в Комсомольске-на-Амуре», — сообщил глава правительства страны.

Также среди сотни построенных судов он упомянул морскую платформу с хранилищем сжиженного природного газа для первой очереди проекта «Арктик СПГ-2» на площадке в Мурманской области, рыбопромысловые, краболовные суда на заводах в разных регионах страны.

Кроме того, в ходе сессии Мишустин заявил, что до 2037 года в России планируют построить более 1,7 тыс. судов в гражданском сегменте.

«Общий портфель заказов производителей растёт. Сейчас он превышает 300 морских и речных судов. До 2037 года планируется построить более 1,7 тысячи гражданских судов», — пояснил премьер-министр.

Вместе с тем Михаил Мишустин обратил внимание на то, что российская судостроительная отрасль продолжает динамичную работу и развитие, несмотря на санкции.

«Отрасль, конечно, столкнулась с самыми серьёзными вызовами: с нашего рынка транспортных услуг ушли все иностранные суда, которые были задействованы в перевозке российских грузов, что просто потребовало скорейшего обновления и наращивания отечественного флота», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года президент России Владимир Путин поручил выделить средства из Фонда национального благосостояния на строительство не менее 200 пассажирских судов.

Деньги должны выделяться с 2025 года в рамках программы, рассчитанной до 2035 года. Также президент поручил рассмотреть возможность субсидировать российские организации, возмещая им часть затрат на приобретение и строительство новых гражданских судов.