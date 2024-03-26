Москва, 26 марта, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Часть активов, ныне возвращённых государству, использовалась для финансирования террористической деятельности Украины. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов 26 марта на расширенной коллегии ведомства.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Он отметил, что прокуроры через суд добились возвращения под контроль государства десятков стратегических предприятий, выпускающих критически важную для укрепления обороноспособности и развития экономики продукцию. Эти активы стоимостью более 1 трлн рублей выбыли из собственности РФ незаконным, в том числе коррупционным путём.

«Более того, часть их средств направлялась даже на финансирование террористической деятельности со стороны Украины», — добавил Краснов.

Он подчеркнул, что возвращение утраченного имущества укрепляет экономическую основу государства, и потребовал тщательно разбираться со случаями незаконного отчуждения предприятий и недвижимости. Активы могут выводить за рубеж, в том числе в ходе банкротства, отметил генпрокурор.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе заседания заявил, что предприятия, приватизированные с нарушениями, должны возвращаться государству, при этом об огосударствлении экономики речи не идёт. Президент отметил, что процесс деприватизации предприятий должен строго соответствовать законодательству, при этом важно не допустить использования правоохранительных органов для давления.