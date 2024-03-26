Москва, 26 марта, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры на теракт в «Крокусе», заявил 26 марта глава ФСБ Александр Бортников.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Ответные меры, конечно же, будут осуществляться. Работа такая проводится», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли поручения по ответным мерам.

Бортников добавил, что все, кто к этому теракту имеет отношение, будут найдены и наказаны.

«Будем работать», — заключил глава ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате нападения погибли 139 человек. Пострадавшим числится 121 человек.

Всего было задержано 11 человек, в том числе четверо террористов. В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.