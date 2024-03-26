Москва, 26 марта, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Инвалиды-колясочники чудом выжили во время атаки на «Крокус Сити Холл». Когда началась стрельба, Станислав скинул свою супругу с коляски и попросил людей оттащить её подальше от линии огня. В это время мужчина ползком толкал её кресло до выхода из концертного зала, чтобы у него с женой был хотя бы шанс спастись. Об этом Станислав рассказал ИА Регнум.

Фото из личного архива

36-летние Станислав Сахаров и Дарья Голованова — супружеская пара инвалидов из Москвы. Они познакомились ещё в школе, Дарья с детства была в инвалидном кресле. После обучения связь между молодыми людьми пропала. В 2010 году Станислав попал в аварию на картинге и сломал бедро. После этого он стал передвигаться либо на коляске, либо опираясь на что-то. Дарья узнала об этом, и молодые люди вновь стали общаться. Вскоре у них завязались романтические отношения, и пара стала жить вместе.

Несколько лет молодые люди мечтали попасть на концерт группы «Пикник», которую очень любят. Станислав сделал Дарье подарок в виде билетов в «Крокус Сити Холл»: пара несколько лет мечтала посетить концерт. Однако вместо долгожданного праздника супругам пришлось бороться за свою жизнь.

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Как рассказал Станислав, решение о походе на мероприятие он принял быстро: тем более в зале «Крокуса» есть специализированные места для инвалидов. Пара планировала совместить мероприятие и встречу с общем другом Пётром, который живёт в Красногорске недалеко от развлекательного центра. Их знакомый — тоже инвалид-колясочник. Вместе друзья добрались до концертного зала, оставили верхнюю одежду в гардеробе и за 20 минут до начала концерта заняли свои места. Пока было свободное время, Станислав решил изучить мерч группы и отправился к столу напротив второго выхода. В этот момент в здание ворвались вооруженные люди.

«Я плохо хожу, а моя жена — инвалид-колясочник. Когда пришли террористы, я был в фойе, разговаривал с продавцом дисков и сувениров. Я услышал эти ужасные громкие звуки. Я не видел нападавших, только услышал эти глухие звуки автоматического оружия и поспешил в зал. Не знаю, как меня не настигли пули. Я преодолел половину зала, мы сидели на местах для инвалидов с правого края», — вспоминает Станислав.

Мужчина бросился к супруге и другу Петру. Дарья сказала мужу, что нужно куда-нибудь выйти. Станислав постарался успокоить женщину, объяснив, что выходить нельзя, там идёт стрельба. Буквально через мгновение террористы ворвались в концертный зал.

«Они вошли с левого края, и стрельба продолжилась уже в зале. Я смотрел только на жену, потому что она прикована к коляске, я за неё очень испугался. Люди ломанулись на выход, их было очень много. Когда друг увидел, что террористы уже в нашем проходе и увидел огонь из оружия, он интуитивно спрятался за дверь. Толпа буквально вынесла его из зала, и он не смог обратно к нам пробраться, чтобы помочь», — говорит мужчина.

Фото из личного архива

Станислав понимал, что медлить нельзя. Он скинул Дарью на пол с коляски и лёг рядом с ней, чтобы защитить женщину от выстрелов. Мужчина пытался придумать план спасения жены.

«Ползти ей было бы очень трудно, я не знал, как ей помочь, но я знал, что надо что-то делать, чтобы её вытащить, потому что я тоже плохо хожу. Но я ещё хоть как-то могу куда-то выбраться, а она не может ничего. Поэтому я стал кричать: «Помогите! Она не ходит!». И какой-то человек взял её руку и начал волочь по полу, у него тоже у одного плохо это получалось. Через секунду к нему на помощь подбежал ещё один человек, и вдвоем они её вытащили. А я лежал и думал о том, что коляска осталась между рядов», — вспоминает Станислав.

Мужчина понимал, что коляску тоже нужно вытаскивать, ведь дальше супругу нужно как-то вывозить. Станислав вернулся за коляской жены, схватил её рукой и ползком толкал её рукой к выходу. Когда мужчина покинул зал, он поднялся на ноги и опираясь на коляску стал догонять остальных людей, которые вытаскивали Дарью.

«Сначала мне предложили самому сесть на коляску и так везти меня к выходу. В какой-то момент я увидел в толпе людей, которые несли мою жену и попросил везти меня к ним. Я не мог её оставить. Мы поменялись местами, мне помогали её везти, я держался одной рукой за коляску. Мы направлялись сразу на выход из «Крокус Сити Холла», тот, который с метро связан, но не в метро, а в сторону улицы», — объясняет мужчина.

Верхнюю одежду люди оставили внутри развлекательного центра, спасались в том, что было надето. Никакого холода никто не чувствовал, бежали с такой скоростью и так долго, на сколько только хватало сил.

«Когда мы оказались уже за «Сити Холлом», толпа поредела, и мы стали двигаться медленнее. С нами всё время была одна пара, Наталья и Алексей. Спасибо им огромное за помощь!» — говорит Станислав.

Фото из личного архива

На улице телефон Станислава поймал сеть, ему смог дозвониться Пётр, мужчина обрадовался, что его друзья смогли спастись. Они договорились о месте встречи и стали искать способ уехать домой. Несколько попыток вызвать такси так и не увенчались успехом. Тогда Алексей и Наталья предложили помочь супругам спуститься в метро и доехать до Митино, а затем вызвать такси туда.

«Они нас посадили в метро, мы с ними доехали до другой станции, затем они посадили нас в машину такси, и только тогда с нами расстались, убедившись что мы действительно в порядке. Я благодарю Бога, что мы сумели выбраться. Благодарю тех людей, которые оказали нам поддержку и помогли нам спастись. К сожалению, позже я узнал, что в «Крокусе» погиб молодой парень на коляске. От всего сердца хочу принести искренние соболезнования родным и близким, всем тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии», — говорит мужчина.

Мужчина отметил, что друг на коляске, который пытался прорваться через оцепление, чтобы спасти Станислава и Дарью, сейчас переживает тяжелое эмоциональное состояние, близкое к нервному срыву. По словам друга, мужчине сейчас очень тяжело, он обратился к специалистам за психологической помощью.

Теракт в «Крокусе» был совершён 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо вооружённых мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по людям. Затем боевики подожгли концертный зал. По последним данным СК РФ, число погибших при теракте достигло 139 человек. По данным МЧС, в списке пострадавших 152 человека. 26 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что 63 пострадавших в «Крокус сити холле», в том числе один ребёнок, завершили стационарное лечение и были выписаны под наблюдение врачей. В больницах остаются 92 раненых, девять из них в крайне тяжёлом состоянии.

По делу о теракте задержаны 11 человек. Восемь фигурантов, из которых четверо непосредственных исполнителей, уже арестованы судом.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение, имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу. Как сообщало ИА Регнум, 25 марта президент России Владимир Путин провёл совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокусе». Он подчеркнул, что нападение на концертный зал на территории делового комплекса «Крокус Сити» совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, кто стоит за терактом, выразил уверенность в ответственности киевского режима