Москва, 26 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Дополнительная мобилизация для создания санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных российских территорий, не понадобится. Об этом 26 марта заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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«Это глупость, полная абсолютно», — сказал Шойгу журналистам, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания такой санитарной зоны.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент России Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть от российских границ демилитаризованную зону на Украине. Она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов. Он пояснил, что российские военные подразделения как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных российских населённых пунктов.

18 марта Путин заявил, что санитарная зона на нынешних украинских территориях должна быть сложно преодолима для средств поражения. При этом глава государства не стал говорить, «что, как и когда Россия должна присоединять», но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые обстреливают киевские боевики.

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, пределы санитарной зоны на Украине будут зависеть от того, насколько дальнобойным будет вооружение у ВСУ. Её граница должна проходить как минимум по территории Днепропетровской области, считает Пушилин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия должна нивелировать военный потенциал ВСУ и обезопасить своих граждан, в том числе в новых регионах.