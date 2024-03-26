Москва, 26 марта, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Заказчик теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» на данный момент не установлен. Об этом сообщил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Заказчик пока не установлен», — ответил глава ФСБ на соответствующий вопрос.

По словам Бортникова, круг выявляемых пособников нападения расширяется.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта в ходе совещания с руководителями силового и социального блоков президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, затем подожгли здание. Погибли 139 человек, пострадали 182. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин в докладе президенту 25 марта заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках.

В свою очередь секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, ответил, что, «конечно, Украина».