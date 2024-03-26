Путин рассказал, от чего зависит ситуация в обществе
Путин: от социальной справедливости зависит состояние российского общества
Москва, 26 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. От социальной справедливости зависит внутриполитическое состояние российского общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры 26 марта.
«Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко, — это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества», — отметил президент.
Как передавало ИА Регнум, 20 марта Путин призвал своих доверенных лиц вместе пройти по пути «строительства новой России» во всех сферах — от экономики до культуры, также он призвал сделать страну ещё более крепкой, привлекательной и эффективной.
Российский лидер уточнил, что это нужно делать по всем направлениям для того, чтобы Россия стала ещё более крепкой, более привлекательной и эффективной, отметив, что у страны есть для этого всё.
Президент 19 марта заявил, что народосбережение — это главное направление в программе развития России, которую он изложил в послании Федеральному собранию. Путин пояснил, что сюда входят помощь семьям, стимулирование процессов демографии и воспитание молодого поколения. Глава государства добавил, что успешное движение в этом направлении невозможно без развития экономики, так как от неё зависит решение вопросов в технологической и социальной сферах.