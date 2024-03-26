Москва, 26 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. От социальной справедливости зависит внутриполитическое состояние российского общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры 26 марта.

Sergey Elagin/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко, — это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Путин призвал своих доверенных лиц вместе пройти по пути «строительства новой России» во всех сферах — от экономики до культуры, также он призвал сделать страну ещё более крепкой, привлекательной и эффективной.

Российский лидер уточнил, что это нужно делать по всем направлениям для того, чтобы Россия стала ещё более крепкой, более привлекательной и эффективной, отметив, что у страны есть для этого всё.

Президент 19 марта заявил, что народосбережение — это главное направление в программе развития России, которую он изложил в послании Федеральному собранию. Путин пояснил, что сюда входят помощь семьям, стимулирование процессов демографии и воспитание молодого поколения. Глава государства добавил, что успешное движение в этом направлении невозможно без развития экономики, так как от неё зависит решение вопросов в технологической и социальной сферах.