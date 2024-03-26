Москва, 26 марта, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Число совершённых мигрантами преступлений увеличилось в 2023 году на 75%. Ситуация в этой сфере требует анализа, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов 26 марта на расширенной коллегии ведомства.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ

Вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов не теряет актуальности, подчеркнул он и поручил прокурорам проанализировать ситуацию в регионах.

«Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти — до 21 894», — уточнил Краснов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе заседания подчеркнул, что ситуация в миграционной сфере беспокоит многих граждан, она должна быть под контролем. Он поручил продумать систему превентивных мер, в том числе по соблюдению законности, в этой сфере.

Ранее в МИД не исключили усиления контроля за мигрантами в России после теракта в «Крокус Сити Холле». По делу об атаке силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов. Большинство из них не граждане России. Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в нападении. ФСБ располагает данными, что исполнители теракта имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.