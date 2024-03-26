Москва, 26 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Требования министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о предоставлении новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и его резкие высказывания являются проявлением истерики. Такое мнение 26 марта корреспонденту ИА Регнум выразил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

dpa/picture-alliance/ТАСС ЗРК Patriot

В интервью изданию Politico Кулеба заявил, что Украине необходимо больше ЗРК Patriot для укрепления противовоздушной обороны. Он выругался и потребовал их от западных стран.

«Киевский режим понимает, что он терпит поражение в конфликте с Россией, а значит, всей команде главы этого режима Владимира Зеленского придётся отвечать за свои преступления, включая Кулебу, у которого сейчас истерика», — заявил Глазунов.

Возможно Кулеба не осознаёт, что ЗРК Patriot уже устарели, и их производство требует времени. Американцы не будут снимать эти установки со своих объектов и передавать Украине. Они смогут поставить их, но не раньше, чем через год. А за это время Украина может потерять всё, отметил военный эксперт.

Кроме этого, ЗРК Patriot не изменят ситуацию на фронте, так как, во-первых, их количество, поставляемое на Украину, невелико, а во-вторых, ВСУ испытывают нехватку не только средств ПВО, но и артиллерийских снарядов, патронов и тяжёлого вооружения. Их фронт трещит по швам: бои уже идут у Часова Яра. Ещё немного, и фронт ВСУ может рухнуть, добавил политолог.

Он отметил, что бойцы ВСУ не хотят идти воевать, а некоторые понимают, что это уже бессмысленно. В рядах ВСУ растут антивоенные настроения, поэтому в Киеве возникла паника. Команда Зеленского понимает, что если Украина проиграет, то это может закончиться для них уголовными делами. Они совершили столько преступлений, что им хватит на пожизненный срок, поэтому им нужна только победа, пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в этом же интервью Кулеба заявил, что Вооружённые силы Украины теряют позиции на фронте из-за планирующих российских авиабомб. Он отметил, что такую бомбу не заглушить, она просто падает и уничтожает всё. Кулеба добавил, что ВСУ никак не могут противостоять такому виду российского оружия, от которого невозможно спрятаться.

Ранее Кулеба призвал развернуть на Украине ремонтные базы и вернуться к практике тренировок личного состава на украинской территории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.