Тель-Авив, Израиль, 26 марта, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выразила соболезнования семьям погибших при террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Там отметили, что весь цивилизованный мир должен осуждать терроризм.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

«Выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв трагического теракта в Москве. Терроризм, преднамеренное нападение на гражданское население в политических или религиозных целях является отвратительным преступлением. Все цивилизованные страны должны последовательно осуждать террористические акты, независимо от того, кто их совершил», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Опечален сегодняшними трагическими событиями… Наши сердца — с семьями жертв и всех пострадавших. Такие моменты напоминают нам о хрупкости жизни и общей человечности, которая связывает нас всех», — говорится в сообщении.

Соболезнования России в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» выразили многие страны мира. В числе тех, кто осудил террористический акт, оказались Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Перу, Чили, Венгрия, Индия, Сирия и другие страны.