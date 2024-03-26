Москва, 26 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Сотрудница лингвистического департамента МИД России Татьяна Репина погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Департамент лингвистического обеспечения с глубоким прискорбием сообщает, что в результате чудовищного теракта в «Крокус сити холле» 22 марта 2024 года трагически погибла специалист 1-го разряда ДЛО Репина Татьяна Алексеевна», — говорится в заявлении МИДа.

Теракт в «Крокусе» был совершён 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо вооружённых мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по людям. Затем боевики подожгли концертный зал. По последним данным СК РФ, число погибших при теракте достигло 139 человек. По данным МЧС, в списке пострадавших 152 человека. 26 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что 63 пострадавших в «Крокус сити холле», в том числе один ребёнок, завершили стационарное лечение и были выписаны под наблюдение врачей. В больницах остаются 92 раненых, девять из них в крайне тяжёлом состоянии.

По делу о теракте задержаны 11 человек. Восемь фигурантов, из которых четверо непосредственных исполнителей, уже арестованы судом.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение, имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу. Как сообщало ИА Регнум, 25 марта президент России Владимир Путин провёл совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокусе». Он подчеркнул, что нападение на концертный зал на территории делового комплекса «Крокус Сити» совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, кто стоит за терактом, выразил уверенность в ответственности киевского режима.