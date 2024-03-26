Москва, 26 марта, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл разговор с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Кремля.

VNA/Global Look Press Нгуен Фу Чонг

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны.

«Генеральный секретарь ЦК КПВ выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора также была предметно рассмотрена проблематика двусторонних отношений с упором на продвижение взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технологического сотрудничества и гуманитарных обменов.

Лидеры России и Вьетнама отметили, что обе страны выступают с близких позиций по основным вопросам международной повестки, и выразили уверенность, что партнёрство будет и далее укрепляться.

В Кремле подчеркнули, что беседа прошла в традиционно доброжелательном и конструктивном ключе.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.

Путин 26 марта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки после теракта в «Крокус Сити Холле». Он добавил, что те, кто планировал теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу.