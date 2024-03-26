Москва, 26 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Национального совета по защите родины Нигер Абдурахманом Тчиани. Об этом говорится на сайте Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с председателем Национального совета по защите родины Республики Нигер Абдурахаманом Чиани, который выразил чувства солидарности с российским народом и глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами варварского террористического акта в «Крокус Сити Холле»», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время разговора был выражен настрой на активизацию политического диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных областях.

Кроме того, при обсуждении ситуации в Сахаро-Сахельском регионе был сделан акцент на координацию действий в сферах поддержания безопасности и борьбы с терроризмом.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани.

16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля. Это объединение появилось для организации коллективной безопасности в регионе.

В конце января все три страны приняли совместное решение как можно быстрее выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера пояснили этот шаг тем, что организация, по их мнению, находится под влиянием иностранных держав.

16 марта Нигер разорвал соглашение, разрешающее присутствие военных США в стране.

По словам представителя режима полковника Амаду Абдрамана, такое решение было принято после недавнего приезда американцев в Нигер. Африканская сторона заявила, что визит чиновников стал нарушением дипломатического протокола. США не проинформировали Ниамей о составе делегации, дате её прибытия и повестке дня.