Авдеевка, ДНР, 26 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Под Авдеевкой началось разминирование окрестностей Донецкой фильтровальной станции (ДФС), сообщил 26 марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

MOD Russia/Global Look Press

«Наши сапёры продолжают работы по разминированию Авдеевки и её окрестностей. Сейчас идёт разминирование в том числе окрестностей фильтровальной станции», — сказал он ТАСС.

Вместе с тем, по словам главного инженера ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергея Мокрого, именно минные заграждения по-прежнему не позволяют провести полноценный осмотр уцелевших в боях мощностей фильтровальной станции.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки, а 20 февраля сообщил подробности подготовки операции по взятию города. По его словам, освободили его с минимальными потерями с российской стороны, активно применяя авиаудары. Министр уточнил, что бойцы ВСУ убегали из города, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.

Позднее в Минобороны сообщали о взятии под контроль населённого пункта Орловка на авдеевском направлении. Российские войска продолжили улучшать положение по переднему краю на этом направлении, отмечали в оборонном ведомстве. Также стало известно, что российские бойцы группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Тоненькое на авдеевском направлении в ДНР.