Харьков, Украина, 26 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В Харькове прогремел взрыв, после чего была объявлена воздушная тревога. Об этом 26 марта сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В северной части Харькова за минуту до объявления воздушной тревоги прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил эту информацию, заявив, что «прилёт» был в Шевченковском районе города.

Как ранее передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по общежитиям украинского МВД в Харькове, где базируется штурмовая бригада «Лють», и танковому училищу ВСУ.

Украинский телеканал «Общественное» сообщал о серии взрывов, прогремевших ночью в Харькове.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта Лебедев заявил, что по меньшей мере 30 украинских силовиков были уничтожены в результате удара ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, в том числе по месту дислокации штурмовой бригады «Лють».

22 марта Лебедев рассказал о примерно 20 прилётах в Харькове, в том числе по заводу транспортного машиностроения, где ремонтируют танки. На двух ТЭЦ вспыхнули пожары. В подполье предположили, что российские военные могли нанести удары и по украинскому военному командованию, ответственному за нападения на Белгородскую область. Под ударом могла оказаться группа иностранных наёмников.